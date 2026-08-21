Séance de dédicaces de la bande dessinée « Mémoire de pierre », Centre d’études et Musée Edmond Michelet, Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Séance de dédicaces de la bande dessinée « Mémoire de pierre » Samedi 19 septembre, 15h00 Centre d’études et Musée Edmond Michelet Corrèze

Gratuit. Sans réservation. Sous réserve de conditions météorologiques favorables.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Antoine Quaresma et Jean-Michel Valade seront présents dans le jardin du musée Michelet pour une séance de dédicaces de la bande dessinée Mémoire de pierre. Corrèze – Auschwitz, organisée en partenariat avec la librairie Bulles de Papier.

Venez rencontrer les auteurs et échanger avec eux autour de leur ouvrage.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l’exposition temporaire consacrée à la bande dessinée.

Centre d’études et Musée Edmond Michelet 4 Rue Champanatier, 19100 Brive-la-Gaillarde, France Brive-la-Gaillarde 19100 Estavel Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555740608 http://museemichelet.brive.fr Parking public à proximité.

Antoine Quaresma et Jean-Michel Valade seront présents dans le jardin du musée Michelet pour une séance de dédicaces de la bande dessinée Mémoire de pierre. Corrèze – Auschwitz, en partenariat avec !…

© Musée Michelet