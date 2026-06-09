Séance de dédicaces La quête d’un père de Suzanne Vrai-Walking Salle AIEC Cambo-les-Bains
Séance de dédicaces La quête d’un père de Suzanne Vrai-Walking Salle AIEC Cambo-les-Bains vendredi 12 juin 2026.
Cambo-les-Bains
Séance de dédicaces La quête d’un père de Suzanne Vrai-Walking
Salle AIEC 6 Square Albeniz Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 16:30:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
La quête d’un père est le témoignage d’une fille née d’une mère française et d’un père allemand.
Une ode à la rencontre, au voyage et à l’humanité. .
Salle AIEC 6 Square Albeniz Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 48
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English : Séance de dédicaces La quête d’un père de Suzanne Vrai-Walking
L’événement Séance de dédicaces La quête d’un père de Suzanne Vrai-Walking Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Cambo les Bains
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