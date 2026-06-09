Séance de dédicaces La quête d’un père de Suzanne Vrai-Walking Salle AIEC Cambo-les-Bains vendredi 12 juin 2026.

Cambo-les-Bains

Séance de dédicaces La quête d’un père de Suzanne Vrai-Walking

Salle AIEC 6 Square Albeniz Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 16:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

La quête d’un père est le témoignage d’une fille née d’une mère française et d’un père allemand.

Une ode à la rencontre, au voyage et à l’humanité. .

Salle AIEC 6 Square Albeniz Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 48

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English : Séance de dédicaces La quête d’un père de Suzanne Vrai-Walking

L’événement Séance de dédicaces La quête d’un père de Suzanne Vrai-Walking Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Cambo les Bains