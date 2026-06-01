Labastide-Monréjeau

Séance de démonstration L’Animal Flow

Salle des fêtes Labastide-Monréjeau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 20:30:00

fin : 2026-06-24 21:30:00

Date(s) :

2026-06-24

L’Animal Flow met l’accent sur les mouvements naturels du corps en combinant des éléments de yoga, de capoeira, de mobilité, de force et de coordination. Ludique et complète, elle développe la souplesse, l’équilibre et la maîtrise du corps.

Séance de démonstration animée par Louis, coach sportif.

Ouvert à tous. .

Salle des fêtes Labastide-Monréjeau 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 83 34 11

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English : Séance de démonstration L’Animal Flow

L’événement Séance de démonstration L’Animal Flow Labastide-Monréjeau a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Coeur de Béarn