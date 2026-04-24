Séance de mouvements Brain Gym et réflexes archaïques Svatantrya Yoga Frignicourt
Séance de mouvements Brain Gym et réflexes archaïques Svatantrya Yoga Frignicourt mardi 12 mai 2026.
Frignicourt
Séance de mouvements Brain Gym et réflexes archaïques
Svatantrya Yoga 37 impasse de la Croix Rouge Frignicourt Marne
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 17:00:00
fin : 2026-05-12 18:00:00
Date(s) :
2026-05-12
A 17h: Séance collective adultes en musique autour de mouvements Brain Gym et réflexes archaïques pour retrouver équilibre, coordination, concentration. Sur réservation.Tout public
Séance collective adultes en musique autour de mouvements Brain Gym et réflexes archaïques pour retrouver équilibre, coordination, concentration. C’est une pratique douce, accessible à tous, dans une ambiance conviviale et bienveillante. Idéal si vous avez envie de bouger en douceur, vous sentir plus stable et vous faire du bien. N’hésitez pas à me contacter en message privé pour plus d’infos ou pour réserver .
Svatantrya Yoga 37 impasse de la Croix Rouge Frignicourt 51300 Marne Grand Est +33 6 88 49 04 39
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English : Séance de mouvements Brain Gym et réflexes archaïques
5pm: Group session for adults, with music, using Brain Gym movements and archaic reflexes to regain balance, coordination and concentration. Reservations required.
L’événement Séance de mouvements Brain Gym et réflexes archaïques Frignicourt a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne