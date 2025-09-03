Veules-les-Roses

Séance de Qi Gong

Plage Veules-les-Roses Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 09:30:00

fin : 2026-08-16 10:30:00

Date(s) :

2026-08-16

L’association Tiandi vous propose une séance de Qi Gong en plein air le 16 août de 9h30 à 10h30 sur le front de mer de Veules-les-Roses.

Le Qi Gong est une pratique corporelle douce issue de la tradition chinoise, associant mouvements lents, respiration et concentration afin de favoriser la détente, l’équilibre et la circulation de l’énergie. Cette séance est ouverte à tous, débutants comme pratiquants confirmés, dans un cadre naturel propice au bien-être et à la relaxation. .

Plage Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie +33 6 62 36 52 08 tiandi.pereira@yahoo.fr

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English : Séance de Qi Gong

L’événement Séance de Qi Gong Veules-les-Roses a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre