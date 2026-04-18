Avène

SÉANCE DE RELAXATION, MÉDITATION ET SOPHROLOGIE

Hameau de Truscas Avène Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-07 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-25

Séance de relaxxation avec des exercices de méditation et de sophrologie.

RDV à la salle polyvalente de Truscas (34260 AVENE)

Mardi 28 juillet et 11 et 25 aout de 17h à 18h

Participation au chapeau. Mini 3 pers. Porter si possible son matériel tapis, eau, vêtement confort

Inscription avant la veille au soir au 06 25 50 73 28

Séance de relaxxation avec des exercices de méditation et de sophrologie.

RDV à la salle polyvalente de Truscas (34260 AVENE)

Mardi 28 juillet et 11 et 25 aout de 17h à 18h

Participation au chapeau. Mini 3 pers. Porter si possible son matériel tapis, eau, vêtement confort

Inscription avant la veille au soir au 06 25 50 73 28 .

Hameau de Truscas Avène 34260 Hérault Occitanie +33 6 25 50 73 28

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English : SÉANCE DE RELAXATION, MÉDITATION ET SOPHROLOGIE

Relaxation session featuring meditation and sophrology exercises.

Meet at the Truscas multipurpose hall (34260 AVENE)

Tuesday, July 28, and August 11 and 25, from 5:00 p.m. to 6:00 p.m.

Donation-based participation. Minimum of 3 people. Please bring your own supplies if possible: mat, water, comfortable clothing

Register by the evening before the session at 06 25 50 73 28

L’événement SÉANCE DE RELAXATION, MÉDITATION ET SOPHROLOGIE Avène a été mis à jour le 2026-06-24 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB