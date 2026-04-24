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Séance de sophrologie Saussay-la-Campagne

Séance de sophrologie Saussay-la-Campagne samedi 9 mai 2026.

Adresse : 45 Rue Saint-Adrien

Ville : 27150 Saussay-la-Campagne

Département : Eure

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saussay-la-Campagne

Séance de sophrologie

45 Rue Saint-Adrien Saussay-la-Campagne Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09 11:00:00

Date(s) :
2026-05-09

N’oubliez pas d’apporter votre tapis et un plaid.   .

45 Rue Saint-Adrien Saussay-la-Campagne 27150 Eure Normandie +33 6 79 67 74 38  halteres.et.tricot@gmail.com

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English : Séance de sophrologie

L’événement Séance de sophrologie Saussay-la-Campagne a été mis à jour le 2026-04-24 par Vexin Normand Tourisme

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