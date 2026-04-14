Séance d’échanges techniques LIFE TERRA MUSIVA, La-Capelle-Et-Masmolène (30), La Capelle-et-Masmolène
Séance d’échanges techniques LIFE TERRA MUSIVA, La-Capelle-Et-Masmolène (30), La Capelle-et-Masmolène lundi 20 avril 2026.
Séance d’échanges techniques LIFE TERRA MUSIVA Lundi 20 avril, 14h00 La-Capelle-Et-Masmolène (30) Gard
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-20T14:00:00+02:00 – 2026-04-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-20T14:00:00+02:00 – 2026-04-20T17:00:00+02:00
Dans le cadre du projet LIFE TERRA MUSIVA
Séance d’échanges techniques – Arboriculture : alternatives aux produits phytosanitaires
Après-midi du lundi 20 avril de 14h00 à 17h00 à La Capelle-et-Masmolène
Efficacité d’intervention et préservation de la biodiversité
Focus sur les insectes ravageurs et la gestion de l’herbe
- Visite de vergers
- Evolution des itinéraires techniques
- Retour d’expérience de l’arboriculteur
- Intervention d’une technicienne
- Echanges
EN SAVOIR PLUS SUR LE PROJET LIFE TERRA MUSIVA
Intervenant :
Chambre d’agriculture du Gard Marie-Noëlle BERGER 06 23 65 11 22
marie-noelle.berger@gard.chambagri.fr
Renseignements :
Mathieu LOPEZ 07 66 56 06 08 lopez@civamgard.fr
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Vous recevrez, quelques jours avant chaque séance à laquelle vous êtes inscrits, les détails pratiques et lieu de rendez-vous par mail.
La participation à ces journées est gratuite. Pensez à nous prévenir en cas d’annulation.
La-Capelle-Et-Masmolène (30) La-Capelle-Et-Masmolène La Capelle-et-Masmolène 30700 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG0qhXBNRPmUsxQPFbWi4sfbLBQcfAr3jt9f6zQ0WN8zXSyg/viewform »}] [{« link »: « https://gard.chambres-agriculture.fr/sinformer/valoriser-les-territoires/biodiversite »}, {« link »: « mailto:marie-noelle.berger@gard.chambagri.fr »}, {« link »: « mailto:lopez@civamgard.fr »}]
Arboriculture : alternatives aux produits phytosanitaires