Séance d’échanges techniques LIFE TERRA MUSIVA, La-Capelle-Et-Masmolène (30), La Capelle-et-Masmolène

Séance d’échanges techniques LIFE TERRA MUSIVA Lundi 20 avril, 14h00 La-Capelle-Et-Masmolène (30) Gard

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-20T14:00:00+02:00 – 2026-04-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-20T14:00:00+02:00 – 2026-04-20T17:00:00+02:00

Dans le cadre du projet LIFE TERRA MUSIVA

Séance d’échanges techniques – Arboriculture : alternatives aux produits phytosanitaires

Après-midi du lundi 20 avril de 14h00 à 17h00 à La Capelle-et-Masmolène

Efficacité d’intervention et préservation de la biodiversité

Focus sur les insectes ravageurs et la gestion de l’herbe

Visite de vergers

Evolution des itinéraires techniques

Retour d’expérience de l’arboriculteur

Intervention d’une technicienne

Echanges

EN SAVOIR PLUS SUR LE PROJET LIFE TERRA MUSIVA

Intervenant :

Chambre d’agriculture du Gard Marie-Noëlle BERGER 06 23 65 11 22

marie-noelle.berger@gard.chambagri.fr

Renseignements :

Mathieu LOPEZ 07 66 56 06 08 lopez@civamgard.fr

Vous souhaitez vous inscrire à une ou plusieurs de nos séances ? Merci de remplir le formulaire !

Vous recevrez, quelques jours avant chaque séance à laquelle vous êtes inscrits, les détails pratiques et lieu de rendez-vous par mail.

La participation à ces journées est gratuite. Pensez à nous prévenir en cas d’annulation.

La-Capelle-Et-Masmolène (30) La-Capelle-Et-Masmolène La Capelle-et-Masmolène 30700 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG0qhXBNRPmUsxQPFbWi4sfbLBQcfAr3jt9f6zQ0WN8zXSyg/viewform »}] [{« link »: « https://gard.chambres-agriculture.fr/sinformer/valoriser-les-territoires/biodiversite »}, {« link »: « mailto:marie-noelle.berger@gard.chambagri.fr »}, {« link »: « mailto:lopez@civamgard.fr »}]

Arboriculture : alternatives aux produits phytosanitaires