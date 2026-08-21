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AGENDA · Brando

Séance d’écoute d’archives sonores hors les murs (Brando), Église paroissiale Santa Maria Assunta, Brando

dimanche 20 septembre 2026 · Église paroissiale Santa Maria Assunta · Brando

Séance d’écoute d’archives sonores hors les murs (Brando), Église paroissiale Santa Maria Assunta, Brando

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église paroissiale Santa Maria Assunta
Adresse
Brando
Ville
20222 Brando
Département
Haute-Corse

Séance d’écoute d’archives sonores hors les murs (Brando) Dimanche 20 septembre, 14h00 Église paroissiale Santa Maria Assunta Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Dimanche (heure à préciser)

« Restituer les voix, partager les mémoires »
La phonothèque du musée de la Corse vous invite à découvrir à Brandu, dans le cadre du festival « Camerata figarella » un patrimoine sonore unique à travers des séances d’écoute d’archives issues de ses fonds ethnomusicologiques.
Chants, musiques et témoignages sonores : ces enregistrements racontent la mémoire vivante de la Corse et mettent en lumière la richesse de son patrimoine culturel immatériel.
I_nformations : Tél. : +33 (0)4 95 45 26 01 /Courriel: nathalie.ferrari@isula.corsica_

Église paroissiale Santa Maria Assunta Brando Brando 20222 Haute-Corse Corse [{« link »: « mailto:nathalie.ferrari@isula.corsic »}] L’église fait partie d’un ensemble de trois monuments réunis sur le même terrain d’assiette ; elle a été reconstruite au XVIIe siècle « alla moderna » selon les canons de l’art baroque.
Dimanche (heure à préciser)

© CdC, musée de la Corse/DR