Séance découverte de yoga chaise et tapis Salle des mariages (derrière la mairie) La Chapelle-Bertrand
Séance découverte de yoga chaise et tapis Salle des mariages (derrière la mairie) La Chapelle-Bertrand mardi 9 juin 2026.
La Chapelle-Bertrand
Séance découverte de yoga chaise et tapis
Salle des mariages (derrière la mairie) Rue Principale La Chapelle-Bertrand Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 18:30:00
fin : 2026-06-09 19:30:00
Date(s) :
2026-06-09
Séance découverte de yoga chaise et tapis. Un cours d’une heure animée par Nathalie Vergnaud professeur de hatha yoga
Réservation obligatoire par téléphone. .
Salle des mariages (derrière la mairie) Rue Principale La Chapelle-Bertrand 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 40 02 52
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English : Séance découverte de yoga chaise et tapis
L’événement Séance découverte de yoga chaise et tapis La Chapelle-Bertrand a été mis à jour le 2026-05-15 par CC Parthenay Gâtine