Séance découverte de yoga chaise et tapis Salle des mariages (derrière la mairie) La Chapelle-Bertrand

La Chapelle-Bertrand

Séance découverte de yoga chaise et tapis

Salle des mariages (derrière la mairie) Rue Principale La Chapelle-Bertrand Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 18:30:00

fin : 2026-06-09 19:30:00

Date(s) :

2026-06-09

Séance découverte de yoga chaise et tapis. Un cours d’une heure animée par Nathalie Vergnaud professeur de hatha yoga

Réservation obligatoire par téléphone. .

Salle des mariages (derrière la mairie) Rue Principale La Chapelle-Bertrand 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 40 02 52

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English : Séance découverte de yoga chaise et tapis

L’événement Séance découverte de yoga chaise et tapis La Chapelle-Bertrand a été mis à jour le 2026-05-15 par CC Parthenay Gâtine