Séance découverte du numérique pour les seniors, Espace seniors Barberie, Nantes
jeudi 24 septembre 2026 · Espace seniors Barberie · Nantes
Informations pratiques
Séance découverte du numérique pour les seniors Jeudi 24 septembre, 14h30 Espace seniors Barberie Loire-Atlantique
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T14:30:00+02:00 – 2026-09-24T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-24T14:30:00+02:00 – 2026-09-24T16:30:00+02:00
Pour leur sixème participation à la Nantes Digital Week, ANADOM, le CCAS de Nantes et Nantes Métropole Habitat vous proposent des ateliers 100% imaginés pour les seniors pour découvrir le numérique en toute simplicité !
Espace seniors Barberie 111 rue Pierre Yvernogeau Nantes 44322 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 73 73 09 »}]
Une activité ludique et pédagogique pour les seniors pour commencer à découvrir l’univers du numérique simplement ! seniors numérique
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- (Au) revoir photographie, exposition monographique d’Israel Arino, Centre Claude Cahun, Nantes 10 septembre 2026
- Expo photo : (Au) revoir photographie – Israel Ariño, Centre Claude Cahun, Nantes 10 septembre 2026
- Ouverture publique, Libre Usine (La), Nantes 10 septembre 2026
- Forum des activités, La Générale, Caserne Mellinet, Nantes 10 septembre 2026
- Quel soutien à une éducation de qualité au niveau européen, avec l’appui du réseau Eurydice ?, Cosmopolis, Nantes 10 septembre 2026