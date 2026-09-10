Séance découverte du numérique pour les seniors, Espace seniors Barberie, Nantes

Informations pratiques

Séance découverte du numérique pour les seniors Jeudi 24 septembre, 14h30 Espace seniors Barberie Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T14:30:00+02:00 – 2026-09-24T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-24T14:30:00+02:00 – 2026-09-24T16:30:00+02:00

Pour leur sixème participation à la Nantes Digital Week, ANADOM, le CCAS de Nantes et Nantes Métropole Habitat vous proposent des ateliers 100% imaginés pour les seniors pour découvrir le numérique en toute simplicité !

Espace seniors Barberie 111 rue Pierre Yvernogeau Nantes 44322 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 73 73 09 »}]

Une activité ludique et pédagogique pour les seniors pour commencer à découvrir l’univers du numérique simplement ! seniors numérique