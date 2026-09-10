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Séance découverte du numérique pour les seniors, Espace seniors Barberie, Nantes

jeudi 24 septembre 2026 · Espace seniors Barberie · Nantes

Séance découverte du numérique pour les seniors, Espace seniors Barberie, Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Lieu
Espace seniors Barberie
Adresse
111 rue Pierre Yvernogeau
Ville
44322 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit

Séance découverte du numérique pour les seniors Jeudi 24 septembre, 14h30 Espace seniors Barberie Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T14:30:00+02:00 – 2026-09-24T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-24T14:30:00+02:00 – 2026-09-24T16:30:00+02:00

Pour leur sixème participation à la Nantes Digital Week, ANADOM, le CCAS de Nantes et Nantes Métropole Habitat vous proposent des ateliers 100% imaginés pour les seniors pour découvrir le numérique en toute simplicité !

Espace seniors Barberie 111 rue Pierre Yvernogeau Nantes 44322 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 73 73 09 »}]
Une activité ludique et pédagogique pour les seniors pour commencer à découvrir l’univers du numérique simplement ! seniors numérique

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