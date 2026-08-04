Séance découverte du numérique pour les seniors Nantes Métropole Habitat – Agence Goudy Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-24 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Gratuit, sur inscription Gratuit, sur inscription (nombre de places limitées) Senior

Pour leur sixième participation à la Nantes Digital Week, ANADOM, le CCAS de Nantes et Nantes Métropole Habitat vous proposent des ateliers 100% imaginés pour les seniors afin de découvrir le numérique en toute simplicité !

Nantes Métropole Habitat – Agence Goudy Nantes Sud Nantes 44200

02 28 00 03 37 02.40.73.73.09



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