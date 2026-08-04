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Séance découverte du numérique pour les seniors Nantes Métropole Habitat – Agence Goudy Nantes

jeudi 24 septembre 2026 · Nantes Métropole Habitat - Agence Goudy · Nantes

Séance découverte du numérique pour les seniors Nantes Métropole Habitat – Agence Goudy Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Heure de début
10:00
Lieu
Nantes Métropole Habitat - Agence Goudy
Adresse
8 Rue Gabriel Goudy
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit, sur inscription Gratuit, sur inscription (nombre de places limitées)

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-24 10:00 – 12:00
Gratuit : oui Gratuit, sur inscription Gratuit, sur inscription (nombre de places limitées) Senior 

Pour leur sixième participation à la Nantes Digital Week, ANADOM, le CCAS de Nantes et Nantes Métropole Habitat vous proposent des ateliers 100% imaginés pour les seniors afin de découvrir le numérique en toute simplicité !

Nantes Métropole Habitat – Agence Goudy Nantes Sud Nantes 44200
02 28 00 03 37 02.40.73.73.09


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