Séance découverte du numérique pour les seniors, Nantes Métropole Habitat – Agence Goudy, Nantes
jeudi 24 septembre 2026 · Nantes Métropole Habitat - Agence Goudy · Nantes
Informations pratiques
Séance découverte du numérique pour les seniors Jeudi 24 septembre, 10h00 Nantes Métropole Habitat – Agence Goudy Loire-Atlantique
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T10:00:00+02:00 – 2026-09-24T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-24T10:00:00+02:00 – 2026-09-24T12:00:00+02:00
Pour leur sixième participation à la Nantes Digital Week, ANADOM, le CCAS de Nantes et Nantes Métropole Habitat vous proposent des ateliers 100% imaginés pour les seniors afin de découvrir le numérique en toute simplicité !
Nantes Métropole Habitat – Agence Goudy 8 Rue Gabriel Goudy, Nantes Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02.40.73.73.09 »}]
Une activité ludique et pédagogique pour commencer à découvrir l’univers du numérique simplement senior seniors
Digital Week
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