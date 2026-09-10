Séance découverte du numérique pour les seniors, Nantes Métropole Habitat – Agence Goudy, Nantes

Informations pratiques

Séance découverte du numérique pour les seniors Jeudi 24 septembre, 10h00 Nantes Métropole Habitat – Agence Goudy Loire-Atlantique

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T10:00:00+02:00 – 2026-09-24T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-24T10:00:00+02:00 – 2026-09-24T12:00:00+02:00

Pour leur sixième participation à la Nantes Digital Week, ANADOM, le CCAS de Nantes et Nantes Métropole Habitat vous proposent des ateliers 100% imaginés pour les seniors afin de découvrir le numérique en toute simplicité !

Nantes Métropole Habitat – Agence Goudy 8 Rue Gabriel Goudy, Nantes Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02.40.73.73.09 »}]

Une activité ludique et pédagogique pour commencer à découvrir l’univers du numérique simplement senior seniors

Digital Week