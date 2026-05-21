Séance découverte Kayaksurf le surf facile ! Mimizan
Séance découverte Kayaksurf le surf facile ! Mimizan dimanche 23 août 2026.
Mimizan
Séance découverte Kayaksurf le surf facile !
Sur la plage, 33 avenue de l’océan Mimizan Landes
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 20:00:00
fin : 2026-08-23 21:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Imaginez-vous surfant une vague, au soleil couchant… En Kayaksurf, c’est facile ! Plus besoin de se lever on pagaie et on surfe dès les premières minutes ! Assis sur la planche au plus près de l’eau, les sensations sont garanties. A partir de 12 ans. .
Sur la plage, 33 avenue de l’océan Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 14 98 44 contact@allwater.fr
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English : Séance découverte Kayaksurf le surf facile !
L’événement Séance découverte Kayaksurf le surf facile ! Mimizan a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Mimizan
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