Mimizan

Séance découverte Kayaksurf le surf facile !

Sur la plage, 33 avenue de l’océan Mimizan Landes

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 20:00:00

fin : 2026-08-23 21:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Imaginez-vous surfant une vague, au soleil couchant… En Kayaksurf, c’est facile ! Plus besoin de se lever on pagaie et on surfe dès les premières minutes ! Assis sur la planche au plus près de l’eau, les sensations sont garanties. A partir de 12 ans. .

Sur la plage, 33 avenue de l’océan Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 14 98 44 contact@allwater.fr

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English : Séance découverte Kayaksurf le surf facile !

L’événement Séance découverte Kayaksurf le surf facile ! Mimizan a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Mimizan