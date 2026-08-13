Séance découverte Qi Gong Base de loisirs Orthez

Informations pratiques

Orthez

Séance découverte Qi Gong

Base de loisirs Avenue Marcel Paul Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 18:30:00

fin : 2026-09-10 19:30:00

Date(s) :

2026-09-10

Venez découvrir le Qi Gong, cette “gymnastique de longévité” chinoise connue pour libérer notre corps de ses tensions et apaiser l’esprit.

Basées sur des exercices respiratoires, des postures, des étirements ou mouvements lents, les séances de Qi Gong sont ouvertes à tous.

Tenue confortable conseillée.

Sur inscription. .

Base de loisirs Avenue Marcel Paul Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 53 97 58

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English : Séance découverte Qi Gong

L’événement Séance découverte Qi Gong Orthez a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Coeur de Béarn