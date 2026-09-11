Séance découverte Qi Gong Base de loisirs Orthez
samedi 12 septembre 2026 · Base de loisirs · Orthez
Informations pratiques
Orthez
Séance découverte Qi Gong
Base de loisirs Avenue Marcel Paul Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 11:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Venez découvrir le Qi Gong, cette “gymnastique de longévité” chinoise connue pour libérer notre corps de ses tensions et apaiser l’esprit.
Basées sur des exercices respiratoires, des postures, des étirements ou mouvements lents, les séances de Qi Gong sont ouvertes à tous.
Tenue confortable conseillée.
Sur inscription.
Repli en salle en cas de mauvais temps. .
Base de loisirs Avenue Marcel Paul Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 53 97 58
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English : Séance découverte Qi Gong
L’événement Séance découverte Qi Gong Orthez a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Coeur de Béarn
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