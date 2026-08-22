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AGENDA · Schneckenbusch

Séance découverte tai chi chuan Schneckenbusch

mardi 29 septembre 2026 · Schneckenbusch

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
salle polyvalente D96A
Ville
57400 Schneckenbusch
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Schneckenbusch

Séance découverte tai chi chuan

salle polyvalente D96A Schneckenbusch Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-09-29 18:00:00
fin : 2026-09-29 19:30:00

Date(s) :
2026-09-29

Venez vous essayer au tai chi chuan le temps d’une séance découverte !Tout public
0  .

salle polyvalente D96A Schneckenbusch 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 08 84 69  renaitreparletaichi@free.fr

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English :

Come and try tai chi chuan for a discovery session!

L’événement Séance découverte tai chi chuan Schneckenbusch a été mis à jour le 2026-08-22 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD

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