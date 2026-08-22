Séance découverte tai chi chuan Schneckenbusch
mardi 29 septembre 2026 · Schneckenbusch
Informations pratiques
Schneckenbusch
Séance découverte tai chi chuan
salle polyvalente D96A Schneckenbusch Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-09-29 18:00:00
fin : 2026-09-29 19:30:00
Date(s) :
2026-09-29
Venez vous essayer au tai chi chuan le temps d’une séance découverte !Tout public
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salle polyvalente D96A Schneckenbusch 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 08 84 69 renaitreparletaichi@free.fr
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English :
Come and try tai chi chuan for a discovery session!
L’événement Séance découverte tai chi chuan Schneckenbusch a été mis à jour le 2026-08-22 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD
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