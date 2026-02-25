Séance d’Escalade Sporticaux Cany-Barville

Séance d’Escalade

Sporticaux Route de Veulettes Cany-Barville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Envie de prendre de la hauteur et de relever un défi ludique ?

Participez à une séance d’escalade sur la structure artificielle du Sporticaux ! Que vous soyez débutant ou déjà à l’aise, c’est l’occasion idéale de tester votre agilité, de gagner en confiance et surtout de passer un bon moment.

Les séances sont proposées de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Réservation obligatoire.

Activité accessible à partir de 6 ans.

Une activité dynamique et conviviale à partager en famille ou entre amis ! .

Sporticaux Route de Veulettes Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 93 20 sports@cote-albatre.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Séance d’Escalade

L’événement Séance d’Escalade Cany-Barville a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre