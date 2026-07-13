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AGENDA · Arette

Séance d’escalade en milieu naturel Arette

lundi 20 juillet 2026 · Arette

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Heure de début
17:30:00
Adresse
Quartier La Mouline
Ville
64570 Arette
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
45 45 45 Tarif de base plein tarif

Arette

Séance d’escalade en milieu naturel

Quartier La Mouline Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 17:30:00
fin : 2026-07-20 20:30:00

Date(s) :
2026-07-20

De 17h30 à 20h30, partez grimper sur les plus beaux sites des vallées d’Aspe ou de Barétous, sélectionnés par votre moniteur en fonction des conditions et du niveau du groupe. Encadré par Ins’Pyr, un professionnel diplômé, vous découvrez ou redécouvrez l’escalade en toute sécurité, dans un cadre naturel exceptionnel.
Cette sortie en soirée est idéale pour profiter de la fraîcheur après une journée chaude, ou pour libérer votre emploi du temps en journée tout en vivant une activité sportive intense et accessible.
Entre apprentissage, sensations et plaisir du rocher, laissez-vous guider et vivez une parenthèse verticale unique en soirée.
Informations pratiques :
– Lors de l’inscription vous préciserez le lieu de votre logement
– Prévoir des vêtements et chaussures de sport ainsi que de l’eau
– A partir de 6 ans   .

Quartier La Mouline Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English : Séance d’escalade en milieu naturel

L’événement Séance d’escalade en milieu naturel Arette a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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