Arette

Sur les traces des marmottes

Maison de la Pierre Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 09:30:00

fin : 2026-07-15 12:30:00

Date(s) :

2026-07-15

En compagnie d’un accompagnateur en montagne diplômé, partez le temps d’une balade facile à la découverte de la montagne et ses spécificités observez les rapaces, apprenez à identifier les traces d’animaux, saluez le berger, approchez les marmottes !

Dès 6 ans, sur réservation.

Rendez-vous au bureau de l’Office de Tourisme des Pyrénées béarnaises à La Pierre Saint-Martin. .

Maison de la Pierre Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 66 20 09 lapierresaintmartin@pyrenees-bearnaises.com

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English : Sur les traces des marmottes

L’événement Sur les traces des marmottes Arette a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme du Haut-Béarn