Séance d’essai – Jamet Slow Vinyasa : Yoga adultes et ados (14+) Complexe Sportif Daniel Praud Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-12 10:00 – 11:00

Gratuit : oui Gratuit pour la séance d’essai du 12 septembre. Tarifs associatifs très accessibles à l’année avec la formule d’adhésion JAMEt-FIT ou la la formule d’adhésion flexible à la demande JAMET-FIT FLEX Adulte, Etudiant, Senior, En famille

Le Jamet Sporting Club Bellevue enrichit son pôle bien-être avec le lancement de « Jamet Slow Vinyasa », un cours de yoga destiné aux adultes et adolescents de plus de 14 ans.Ce cours bimensuel (un samedi sur deux de 10h00 à 11h00) a été pensé pour s’intégrer harmonieusement dans les emplois du temps chargés des familles et des actifs du quartier.Il propose un travail postural de renforcement profond combiné à des techniques de respiration active pour évacuer les tensions musculaires accumulées pendant la semaine de travail ou d’études.Formule Famille : Idéal pour les parents souhaitant pratiquer en parallèle de leurs enfants, puisque le cours de Yoga Kids (8-13 ans) débute à la Salle Jamet immédiatement après, de 11h00 à 12h00.Séance d’essai gratuite : Samedi 12 septembre 2026 à 10h00.Inscription obligatoire en ligne : https://fitness.gymnase-jamet.fr/

Complexe Sportif Daniel Praud Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

0787645431 https://fitness.gymnase-jamet.fr/



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