AGENDA · La Tessoualle
Séance Spéciale Bébé Soigneur Animalier pour les 0/3ans La Tessoualle
mercredi 12 août 2026 · La Tessoualle
Informations pratiques
La Tessoualle
Séance Spéciale Bébé Soigneur Animalier pour les 0/3ans
339 Le Bignon La Tessoualle Maine-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:30:00
fin : 2026-08-12 11:00:00
Date(s) :
2026-08-12 2026-08-26
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339 Le Bignon La Tessoualle 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 04 49 74 michel.chevallereau49@orange.fr
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English :
L’événement Séance Spéciale Bébé Soigneur Animalier pour les 0/3ans La Tessoualle a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme du Choletais