UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Tessoualle

Séance Spéciale Bébé Soigneur Animalier pour les 0/3ans La Tessoualle

mercredi 12 août 2026 · La Tessoualle

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
339 Le Bignon
Ville
49280 La Tessoualle
Département
Maine-et-Loire
Tarif
6 6

La Tessoualle

Séance Spéciale Bébé Soigneur Animalier pour les 0/3ans

339 Le Bignon La Tessoualle Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:30:00
fin : 2026-08-12 11:00:00

Date(s) :
2026-08-12 2026-08-26

  .

339 Le Bignon La Tessoualle 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 04 49 74  michel.chevallereau49@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Séance Spéciale Bébé Soigneur Animalier pour les 0/3ans La Tessoualle a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme du Choletais

À voir aussi à La Tessoualle (Maine-et-Loire)