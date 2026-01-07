Séance spéciale : I SHALL NOT HATE, un médecin pour la paix, Cinelux, Genève

Séance spéciale : I SHALL NOT HATE, un médecin pour la paix Lundi 20 avril, 18h30 Cinelux

Entrée prix libre – réservation obligatoire !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-20T18:30:00+02:00 – 2026-04-20T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-20T18:30:00+02:00 – 2026-04-20T20:00:00+02:00

I SHALL NOT HATE de Tal Barda

Izzeldin Abuelaish, premier médecin palestinien à travailler dans un hôpital israélien, voit sa maison bombardée en 2009, tuant trois de ses filles et une nièce. Malgré cette tragédie, il trouve la force de parler d’espoir et de réconciliation. Exilé depuis au Canada, il milite sans relâche pour la paix entre Israël et la Palestine, ce qui lui vaudra d’être nominé cinq fois pour le Prix Nobel de la Paix.

I Shall Not Hate est un puissant témoignage de tolérance, de courage, d’espoir et de résilience de la part d’un homme dont le message de réconciliation n’a jamais été aussi urgent et inspirant.

La séance sera suivie d’une discussion en anglais en présence du protagoniste le médecin palestinien Izzeldin Abuelaish

Entrée prix libre sur place – réservation en ligne obligatoire !

Plus d’infos

Cinelux Boulevard de Saint-Georges 8, 1205 Genève Genève 8973 +41 22 329 45 02 https://www.cinelux.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://cinelux.ticketack.com/screening/all »}] [{« link »: « https://www.cinelux.ch/2026/01/07/un-medcin-pour-la-paix-de-tal-barda/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/cinemas/cinelux/

Séance spéciale lundi 20 avril à 18h30 suivie d’une discussion en présence du protagoniste, le médecin palestinien Izzeldin Abuelaish.

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