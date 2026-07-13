Informations pratiques

Le Touquet-Paris-Plage

Séances de Sophrologie

3 Rue de Moscou Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Tous les samedis de 10h à 11h

Samedi 19 septembre 2026

Samedi 3 octobre 2026

Samedi 10 octobre 2026

Samedi 24 octobre 2026

Pendant 1h, je vous accompagne avec des exercices doux de respiration, de relaxation et de visualisation positive pour apaiser le mental et relâcher les tensions.

La séance est ouverte aussi bien aux débutants qu’aux pratiquants réguliers.

Organisée par Association Opale & Sens

Participants 8 à 10 personnes maximum

Tarif 10 € par participant

Durée 1h .

3 Rue de Moscou Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 02 30 40 81 amandine.holistique@gmail.com

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English :

L’événement Séances de Sophrologie Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage