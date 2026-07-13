Séances de Sophrologie Le Touquet-Paris-Plage
samedi 19 septembre 2026 · Le Touquet-Paris-Plage
Informations pratiques
Le Touquet-Paris-Plage
Séances de Sophrologie
3 Rue de Moscou Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Tous les samedis de 10h à 11h
Samedi 19 septembre 2026
Samedi 3 octobre 2026
Samedi 10 octobre 2026
Samedi 24 octobre 2026
Pendant 1h, je vous accompagne avec des exercices doux de respiration, de relaxation et de visualisation positive pour apaiser le mental et relâcher les tensions.
La séance est ouverte aussi bien aux débutants qu’aux pratiquants réguliers.
Organisée par Association Opale & Sens
Participants 8 à 10 personnes maximum
Tarif 10 € par participant
Durée 1h .
3 Rue de Moscou Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 02 30 40 81 amandine.holistique@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Séances de Sophrologie Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage
À voir aussi à Le Touquet-Paris-Plage (Pas-de-Calais)
- Tournée d’été des Hauts-de-France Le Touquet-Paris-Plage 21 juillet 2026
- Visites guidées Dans les coulisses du Palais des Congrès Le Touquet-Paris-Plage 23 juillet 2026
- Tournée des Plages Le Touquet-Paris-Plage 24 juillet 2026
- 350 CHORISTES CHANTENT BALAVOINE PALAIS DES CONGRES – SALLE MAURICE RAVEL Le Touquet Paris Plage 31 juillet 2026
- Visite guidée à vélo Le Touquet-Paris-Plage d’une guerre à l’autre Le Touquet-Paris-Plage 1 août 2026