Séances de variétes Espace Ben-Hur Antigny
Séances de variétes Espace Ben-Hur Antigny samedi 18 avril 2026.
Séances de variétes
Espace Ben-Hur 20 Rue Jean-Marie Mélisson Antigny Vendée
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 20:00:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-18 2026-04-24 2026-04-25 2026-05-01 2026-05-02
Séances de variétés du foyer des jeunes d’Antigny
Le foyer des jeunes d’Antigny présente ses traditionnelles séances de variétés.
Au programme des sketchs, des danses, des vidéos et des chants.
Ouverture des portes à partir de 19H30
Début du spectacle 20H30 précise
Tarifs
– Plein 7€
– Adhérents 6€
– Moins de 12 ans gratuit
Réservation au 07 85 68 41 79 .
Espace Ben-Hur 20 Rue Jean-Marie Mélisson Antigny 85120 Vendée Pays de la Loire +33 7 85 68 41 79
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English :
Variety sessions at the Antigny youth club
L’événement Séances de variétes Antigny a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin