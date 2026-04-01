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Séances de Yoga sur chaise Beuzec-Cap-Sizun

Séances de Yoga sur chaise Beuzec-Cap-Sizun jeudi 30 avril 2026.

Adresse : Kervillé

Ville : 29790 Beuzec-Cap-Sizun

Département : Finistère

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : jeudi 30 avril 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Beuzec-Cap-Sizun

Séances de Yoga sur chaise

Kervillé Beuzec-Cap-Sizun Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 11:00:00
fin : 2026-04-30

Date(s) :
2026-04-30

Séances de Yoga sur chaise.
Professeure diplômée de l’Ecole Française de Yoga.
De septembre à juin à 11h les jeudis, séances en salle à Beuzec-Cap-Sizun.
13€/personne comprenant le tapis, réservation obligatoire.
Séance sur mesure (individuelle, entre amis, en famille…) sur demande.   .

Kervillé Beuzec-Cap-Sizun 29790 Finistère Bretagne +33 6 63 69 61 82 

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English : Séances de Yoga sur chaise

L’événement Séances de Yoga sur chaise Beuzec-Cap-Sizun a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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