Séances de Yoga sur chaise Beuzec-Cap-Sizun
Séances de Yoga sur chaise Beuzec-Cap-Sizun jeudi 21 mai 2026.
Beuzec-Cap-Sizun
Séances de Yoga sur chaise
Kervillé Beuzec-Cap-Sizun Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 11:00:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Séances de Yoga sur chaise.
Professeure diplômée de l’Ecole Française de Yoga.
De septembre à juin à 11h les jeudis, séances en salle à Beuzec-Cap-Sizun.
13€/personne comprenant le tapis, réservation obligatoire.
Séance sur mesure (individuelle, entre amis, en famille…) sur demande. .
Kervillé Beuzec-Cap-Sizun 29790 Finistère Bretagne +33 6 63 69 61 82
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English : Séances de Yoga sur chaise
L’événement Séances de Yoga sur chaise Beuzec-Cap-Sizun a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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