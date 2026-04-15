Beuzec-Cap-Sizun

Séances de Yoga sur chaise

Kervillé Beuzec-Cap-Sizun Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 11:00:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Séances de Yoga sur chaise.

Professeure diplômée de l’Ecole Française de Yoga.

De septembre à juin à 11h les jeudis, séances en salle à Beuzec-Cap-Sizun.

13€/personne comprenant le tapis, réservation obligatoire.

Séance sur mesure (individuelle, entre amis, en famille…) sur demande. .

Kervillé Beuzec-Cap-Sizun 29790 Finistère Bretagne +33 6 63 69 61 82

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English : Séances de Yoga sur chaise

L’événement Séances de Yoga sur chaise Beuzec-Cap-Sizun a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz