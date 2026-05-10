Séances Hebdomadaire de Sophrologie Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-03 12:30 – 13:30

Gratuit : non Sur Inscription Tarif à l’année (soit 30 séances) = 288€Tarif au trimestre ( soit 10 séances) = 100€Tarif à la séance = 12€Les séances ont lieu de septembre à juin, hors vacances scolaires et jours fériés.Informations complémentaires lors de l’inscription. Adulte, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

Pratiquer la sophrologie et la méditation La sophrologie est une méthode douce qui allie respiration, détente musculaire et visualisation positive. Que vous soyez débutant ou curieux, ces ateliers sont ouverts à tous.La sophrologie utilise des exercices simples de relaxation, d’activation du corps et de l’esprit, de concentration, de respiration et de visualisation.La sophrologie permet de réduire le stress, d’apaiser les émotions, de retrouver le sommeil, de gérer l’anxiété et de diminuer les douleurs, les acouphènes.Séances collectives à thèmes et sophro méditation à la Maison de Quartier Madeleine – Champ de Mars et à la maison des associations de Mangin Ile Beaulieu.L’association propose également des séances collectives en visio.

Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Nantes 44007



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