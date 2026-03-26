Sebastian Marx en rodage | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand

Sebastian Marx en rodage | Comédie des Volcans

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-03 20:30:00

fin : 2026-12-03 21:50:00

Date(s) :

2026-12-03

He’s back ! Sebastian revient avec un nouveau spectacle ! Alors il parle de quoi celui-ci ? Bah, il ne sait pas non plus car c’est en rodage.

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Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr

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English :

He?s back! Sebastian is back with a new show! So what’s this one about? Well, he doesn’t know either, as it’s still in the running.

L’événement Sebastian Marx en rodage | Comédie des Volcans Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-03-24 par Clermont Auvergne Volcans