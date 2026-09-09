Sebastian Marx Troyes
jeudi 19 novembre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Sebastian Marx
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube
Tarif : 28 – 28 – 28 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19 19:00:00
fin : 2026-11-20
Date(s) :
2026-11-19
Sebastian revient avec un nouveau spectacle !
Alors il parle de quoi celui-ci ? Bah, il ne sait pas non plus car c’est en rodage.
Attention, “rodage” veut dire que le spectacle n’est pas encore cuit.
Alors c’est un peu comme manger de la pâte à gâteau avant cuisson, parfois on prend des risques… mais c’est ce qu’il y a de meilleur.
En tout cas, pour savoir il faut venir y gouter ! .
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com
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English :
L’événement Sebastian Marx Troyes a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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