Informations pratiques

Troyes

Sebastian Marx

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 28 – 28 – 28 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-19 19:00:00

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-19

Sebastian revient avec un nouveau spectacle !

Alors il parle de quoi celui-ci ? Bah, il ne sait pas non plus car c’est en rodage.

Attention, “rodage” veut dire que le spectacle n’est pas encore cuit.

Alors c’est un peu comme manger de la pâte à gâteau avant cuisson, parfois on prend des risques… mais c’est ce qu’il y a de meilleur.

En tout cas, pour savoir il faut venir y gouter ! .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Sebastian Marx Troyes a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Troyes la Champagne