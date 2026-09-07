Sébastien Duramé participe à l’Api’Week au U Express Saint-Jean-du-Cardonnay, U Express SAINT JEAN DU CARDONNAY, Saint-Jean-du-Cardonnay
vendredi 9 octobre 2026 · U Express SAINT JEAN DU CARDONNAY · Saint-Jean-du-Cardonnay
Informations pratiques
Sébastien Duramé participe à l’Api’Week au U Express Saint-Jean-du-Cardonnay Vendredi 9 octobre, 09h30 U Express SAINT JEAN DU CARDONNAY Seine-Maritime
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-09T09:30:00+02:00 – 2026-10-09T12:30:00+02:00
Fin : 2026-10-09T09:30:00+02:00 – 2026-10-09T12:30:00+02:00
À l’occasion de l’Api’Week, nous avons le plaisir d’accueillir Sébastien Duramé, apiculteur de L’Abeille du Monthiard, qui partagera son savoir-faire et ses délicieux miels artisanaux !
Vendredi 9 octobre
Durant la matinée
U Express Saint-Jean-du-Cardonnay
Au programme :
Découverte du métier d’apiculteur
Dégustation des produits L’Abeille du Monthiard
Échanges passionnants avec un producteur local
Pourquoi venir ?
Parce que l’Api’Week, c’est bien plus qu’un événement gourmand :
✔ Une plongée dans l’univers fascinant des abeilles
✔ L’occasion de mieux connaître les produits de la ruche
✔ Un moment convivial et local, au contact de vos producteurs
Ensemble, célébrons le savoir-faire apicole et soutenons nos producteurs locaux !
U Express SAINT JEAN DU CARDONNAY Rte de Duclair, 76150 Saint-Jean-du-Cardonnay Saint-Jean-du-Cardonnay 76150 Seine-Maritime Normandie
Venez rencontrer Sébastien Duramé au U Express Saint-Jean-du-Cardonnay pour parler des métiers d’abeilles et déguster les produits de L’Abeille du Monthiard. apiculture miel