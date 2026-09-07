Sébastien Duramé participe à l’Api’Week au U Express Saint-Jean-du-Cardonnay, U Express SAINT JEAN DU CARDONNAY, Saint-Jean-du-Cardonnay

Informations pratiques

Sébastien Duramé participe à l’Api’Week au U Express Saint-Jean-du-Cardonnay Vendredi 9 octobre, 09h30 U Express SAINT JEAN DU CARDONNAY Seine-Maritime

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T09:30:00+02:00 – 2026-10-09T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-09T09:30:00+02:00 – 2026-10-09T12:30:00+02:00

À l’occasion de l’Api’Week, nous avons le plaisir d’accueillir Sébastien Duramé, apiculteur de L’Abeille du Monthiard, qui partagera son savoir-faire et ses délicieux miels artisanaux !

Vendredi 9 octobre

Durant la matinée

U Express Saint-Jean-du-Cardonnay

Au programme :

Découverte du métier d’apiculteur

Dégustation des produits L’Abeille du Monthiard

Échanges passionnants avec un producteur local

Pourquoi venir ?

Parce que l’Api’Week, c’est bien plus qu’un événement gourmand :

✔ Une plongée dans l’univers fascinant des abeilles

✔ L’occasion de mieux connaître les produits de la ruche

✔ Un moment convivial et local, au contact de vos producteurs

Ensemble, célébrons le savoir-faire apicole et soutenons nos producteurs locaux !

U Express SAINT JEAN DU CARDONNAY Rte de Duclair, 76150 Saint-Jean-du-Cardonnay Saint-Jean-du-Cardonnay 76150 Seine-Maritime Normandie

Venez rencontrer Sébastien Duramé au U Express Saint-Jean-du-Cardonnay pour parler des métiers d’abeilles et déguster les produits de L’Abeille du Monthiard. apiculture miel