Informations pratiques

Troyes

Sébastien Wust

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 17 – 17 – 17 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-19 21:00:00

fin : 2026-11-19

Date(s) :

2026-11-19

Un one avocat show sur la justice, décalé et cruellement drôle.

Ne tentez pas de fuir la justice est partout, dans notre quotidien, dans les médias, dans notre culture. Et les professions juridiques sont souvent fantasmées, particulièrement la profession d’avocat. Elles sont le produit de ce que la télévision veut bien transmettre. Après avoir été avocat pendant 18 ans, Sébastien WUST nous livre dans un stand-up original, sa vision de la justice, sur un ton décalé, insolent et sans filtre.

Les tueurs en série, les moyens de preuve au Moyen-Âge, les avocats de séries télé, les lois absurdes ou les décisions surprenantes du Code pénal la justice est l’occasion pour lui de s’attaquer avec humour et second degré, aux clichés et à l’actualité. Sébastien Wust est authentique, satirique, cash. Son spectacle est à la fois drôle et instructif.



Le saviez-vous ?

Prix du jury au Festival Saint Sulpice du Rire 2022.

Prix du public au Festival d’Humour de Vars 2023.

Avignon Award 2024 du meilleur spectacle d’humour.



Ça serait criminel de ne pas le découvrir. Alors, ouvrez les portes de la salle d’audience de Sébastien WUST ! .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Sébastien Wust Troyes a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Troyes la Champagne