Séchage et composition des bâtons de fumigation. La Fontaine aux Herbes Clarbec
Séchage et composition des bâtons de fumigation. La Fontaine aux Herbes Clarbec jeudi 22 octobre 2026.
Clarbec
Séchage et composition des bâtons de fumigation.
La Fontaine aux Herbes 106 chemin des fontaines Clarbec Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22
fin : 2026-10-22
Date(s) :
2026-10-22
Créez vos propres bâtons de plantes pour purifier et parfumer naturellement votre intérieur.
Apprenez à confectionner vos propres bâtons de fumigation en liant des plantes aromatiques pour purifier votre intérieur et profiter de leurs vertus apaisantes.
Durée 2h30 .
La Fontaine aux Herbes 106 chemin des fontaines Clarbec 14130 Calvados Normandie +33 7 67 22 59 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Séchage et composition des bâtons de fumigation.
Create your own plant sticks to naturally purify and perfume your home.
L’événement Séchage et composition des bâtons de fumigation. Clarbec a été mis à jour le 2026-04-18 par OT Terre d’Auge Tourisme