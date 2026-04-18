Séchage et composition des bâtons de fumigation. La Fontaine aux Herbes Clarbec

Clarbec

Séchage et composition des bâtons de fumigation.

La Fontaine aux Herbes 106 chemin des fontaines Clarbec Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22

fin : 2026-10-22

Date(s) :

2026-10-22

Créez vos propres bâtons de plantes pour purifier et parfumer naturellement votre intérieur.

Apprenez à confectionner vos propres bâtons de fumigation en liant des plantes aromatiques pour purifier votre intérieur et profiter de leurs vertus apaisantes.

Durée 2h30 .

La Fontaine aux Herbes 106 chemin des fontaines Clarbec 14130 Calvados Normandie +33 7 67 22 59 15

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English : Séchage et composition des bâtons de fumigation.

Create your own plant sticks to naturally purify and perfume your home.

L’événement Séchage et composition des bâtons de fumigation. Clarbec a été mis à jour le 2026-04-18 par OT Terre d’Auge Tourisme