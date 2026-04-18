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Séchage et composition des bâtons de fumigation. La Fontaine aux Herbes Clarbec

Séchage et composition des bâtons de fumigation. La Fontaine aux Herbes Clarbec jeudi 22 octobre 2026.

Lieu : La Fontaine aux Herbes

Adresse : 106 chemin des fontaines

Ville : 14130 Clarbec

Département : Calvados

Début : jeudi 22 octobre 2026

Fin : jeudi 22 octobre 2026

Tarif :

Clarbec

Séchage et composition des bâtons de fumigation.

La Fontaine aux Herbes 106 chemin des fontaines Clarbec Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22
fin : 2026-10-22

Date(s) :
2026-10-22

Créez vos propres bâtons de plantes pour purifier et parfumer naturellement votre intérieur.
Apprenez à confectionner vos propres bâtons de fumigation en liant des plantes aromatiques pour purifier votre intérieur et profiter de leurs vertus apaisantes.
Durée 2h30   .

La Fontaine aux Herbes 106 chemin des fontaines Clarbec 14130 Calvados Normandie +33 7 67 22 59 15 

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English : Séchage et composition des bâtons de fumigation.

Create your own plant sticks to naturally purify and perfume your home.

L’événement Séchage et composition des bâtons de fumigation. Clarbec a été mis à jour le 2026-04-18 par OT Terre d’Auge Tourisme

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