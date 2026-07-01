UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Clarbec

Visite guidée : Clarbec dans tous ses états!, Mairie, Clarbec

samedi 19 septembre 2026 · Mairie · Clarbec

Visite guidée : Clarbec dans tous ses états!, Mairie, Clarbec

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Mairie
Adresse
Rue du manoir, 14130 Clarbec
Ville
14130 Clarbec
Département
Calvados

Visite guidée : Clarbec dans tous ses états! 19 et 20 septembre Mairie Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Que se passe-t-il quand toute une communauté se mobilise pour la restauration de son église?

Mairie Rue du manoir, 14130 Clarbec Clarbec 14130 Calvados Normandie
Que se passe-t-il quand toute une communauté se mobilise pour la restauration de son église?

©Roger Brawn

À voir aussi à Clarbec (Calvados)