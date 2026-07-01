AGENDA · Clarbec
Visite guidée : Clarbec dans tous ses états!, Mairie, Clarbec
samedi 19 septembre 2026 · Mairie · Clarbec
Informations pratiques
Visite guidée : Clarbec dans tous ses états! 19 et 20 septembre Mairie Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Que se passe-t-il quand toute une communauté se mobilise pour la restauration de son église?
Mairie Rue du manoir, 14130 Clarbec Clarbec 14130 Calvados Normandie
Que se passe-t-il quand toute une communauté se mobilise pour la restauration de son église?
©Roger Brawn
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