Visite guidée : Clarbec dans tous ses états!, Mairie, Clarbec

Informations pratiques

Visite guidée : Clarbec dans tous ses états! 19 et 20 septembre Mairie Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Que se passe-t-il quand toute une communauté se mobilise pour la restauration de son église?

Mairie Rue du manoir, 14130 Clarbec Clarbec 14130 Calvados Normandie

Que se passe-t-il quand toute une communauté se mobilise pour la restauration de son église?

©Roger Brawn