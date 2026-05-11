Secours Tour Aulus-les-Bains
Secours Tour Aulus-les-Bains jeudi 16 juillet 2026.
Aulus-les-Bains
Secours Tour
Place du Midi Aulus-les-Bains Ariège
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-16 17:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Organisé par la Fédération Française de Cardiologie, en partenariat avec AG2R LA MONDIALE, le Secours Tour est une manifestation qui permet de sensibiliser sur le risque cardiovasculaire.
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Place du Midi Aulus-les-Bains 09140 Ariège Occitanie
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English :
Organized by the French Federation of Cardiology, in partnership with AG2R LA MONDIALE, the Secours Tour is an event designed to raise awareness of cardiovascular risk.
L’événement Secours Tour Aulus-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Couserans Pyrénées