Aulus-les-Bains

Secours Tour

Place du Midi Aulus-les-Bains Ariège

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-07-16 17:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Organisé par la Fédération Française de Cardiologie, en partenariat avec AG2R LA MONDIALE, le Secours Tour est une manifestation qui permet de sensibiliser sur le risque cardiovasculaire.

.

Place du Midi Aulus-les-Bains 09140 Ariège Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by the French Federation of Cardiology, in partnership with AG2R LA MONDIALE, the Secours Tour is an event designed to raise awareness of cardiovascular risk.

L’événement Secours Tour Aulus-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Couserans Pyrénées