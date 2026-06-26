Sainte-Fauste

Secret de fabrique Le golf autrement nature, découverte et initiation

1 Allee du Golf Sainte-Fauste Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 17:30:00

fin : 2026-07-10 18:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Partez pour une balade guidée au cœur de notre golf et découvrez un univers bien différent des idées reçues.

Cette visite vous emmènera à travers les espaces naturels du site pour comprendre comment un parcours de golf s’intègre dans son environnement et comment nous développons une gestion éco-responsable au quotidien. Vous découvrirez également les coulisses de l’entretien du terrain, les machines utilisées. La visite se terminera par une initiation pour les personnes qui souhaitent s’essayer à la pratique de notre sport. Le plus pour la visite du 10/07, une exposition photos macro portant sur les insectes et la nature. Animaux acceptés en laisse. Marche pendant la visite. Boutique. .

1 Allee du Golf Sainte-Fauste 36100 Indre Centre-Val de Loire

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English :

Join us for a guided tour through the heart of our golf course and discover a world quite different from what you might expect.

L’événement Secret de fabrique Le golf autrement nature, découverte et initiation Sainte-Fauste a été mis à jour le 2026-06-26 par BERRY