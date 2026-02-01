Secret track – Antonin Sambussy & Oscar Ameye à la Galerie du Crous de Paris La Galerie du Crous de Paris Paris

Pensée comme une Secret Track, l’exposition investit la Galerie du Crous de Paris par un ensemble de sculptures, d’images et d’installations sonores. Les œuvres apparaissent, réapparaissent et agissent comme un langage cryptique qui se dilue dans le temps de la consommation, de l’automatisation du quotidien et des comportements addictifs.

L’exposition se révèle progressivement comme une boucle ou une obsession, invitant le visiteur à une expérience discrète et hypnotique.

@100bussy@solifuj4

L’exposition est accompagnée d’un texte de @lourappeneau.

Oscar Ameye est étudiant aux @beauxartsparis, Antonin Sambussy est diplômé de l’@ecoleartsdecoparis. Tous deux sont lauréats de la saison 2025-2026 de la Galerie du Crous de Paris.

L’amitié puis la collaboration entre Oscar et Antonin se nouent aux Beaux-Arts de Lyon. Leurs pratiques explorent le fantasme et le contrôle des corps et de l’esprit, à travers l’architecture, les normes et les industries culturelles.

Du jeudi 05 février 2026 au samedi 14 février 2026 :

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-05T01:00:00+01:00

fin : 2026-02-15T00:59:59+01:00

Date(s) :

La Galerie du Crous de Paris 11 rue des Beaux-Arts 75006 Paris

Métro -> 4 : Saint-Germain-des-Prés (Paris) (350m)

Bus -> 3995 : Jacob (Paris) (196m)

Vélib -> Beaux-Arts – Bonaparte (41.54m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Afficher la carte du lieu La Galerie du Crous de Paris et trouvez le meilleur itinéraire

