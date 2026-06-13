Secrets de fabrication et préparation d’un repas avec la moutarde locale Condimentus Sérigny samedi 18 juillet 2026.

Sérigny

Secrets de fabrication et préparation d’un repas avec la moutarde locale

Condimentus 5 Belle Indienne Sérigny Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-18 12:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Participez à un atelier cuisine autour de la Moutarde de Lencloître !

Plongez dans l’histoire de cette moutarde traditionnelle et apprenez à l’utiliser dans vos préparations culinaires. Lors de cet atelier, vous découvrirez les secrets de fabrication de cette moutarde unique, avant de vous lancer dans la cuisine pour préparer un repas délicieux à base de produits locaux. L’expérience se termine par une dégustation conviviale où vous savourerez vos créations et goûterez à la moutarde sous toutes ses formes. .

Condimentus 5 Belle Indienne Sérigny 86230 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 05 47 contact@tourisme-chatellerault.fr

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English : Secrets de fabrication et préparation d’un repas avec la moutarde locale

L’événement Secrets de fabrication et préparation d’un repas avec la moutarde locale Sérigny a été mis à jour le 2026-06-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne