Secrets de Jardins en Essonne, Jardin de la Tourbière, Baulne

Secrets de Jardins en Essonne 6 et 7 juin Jardin de la Tourbière Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Le jardin de la Tourbière vous dévoilera ses fleurs et plantes sans aucun arrosage et adaptées à chaque endroit du jardin.

Vous retrouverez les hélianthus, les sedums, les asters, les rosiers, les euphorbes et les 600 autres variétés de vivaces qui composent le jardin. Trois grands paniers en croisés de bambous accueillent un petit potager « plaisir ».

Au bas du jardin, le ruisseau est enjambé par un pont japonais faisant face à un grand massif de plantes de terre de bruyère.

Jardin de la Tourbière 17 rue du Mosnil 91590 Baulne Baulne 91590 Essonne Île-de-France 0608696817 https://www.jardindelatourbiere.com/ https://www.facebook.com/jardiniers.en.essonne.val.essonne Le jardin de la Tourbière vous dévoilera ses fleurs et plantes sans aucun arrosage et adaptées à chaque endroit du jardin.

Vous retrouverez les hélianthus, les sedums, les asters, les rosiers, les euphorbes et les 600 autres variétés de vivaces qui composent le jardin. Trois grands paniers en croisés de bambous accueillent un petit potager « plaisir ».

Au bas du jardin, le ruisseau est enjambé par un pont japonais faisant face à un grand massif de plantes de terre de bruyère. Accessible aux handicapées. Parking de l’école à 100m

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©Laurent BOUCHY