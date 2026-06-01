Secrets de nature : balade bota sophro bord de mer, Le Cavey, Colleville-sur-Mer
Secrets de nature : balade bota sophro bord de mer, Le Cavey, Colleville-sur-Mer dimanche 28 juin 2026.
Secrets de nature : balade bota sophro bord de mer Dimanche 28 juin, 10h00 Le Cavey Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T12:00:00+02:00
Et si vous vous laissiez emporter par l’enthousiasme et l’expertise de 2 professionnelles amoureuses de la nature : Estelle, Mavoka-Isana, botaniste et conseillère en phyto-aromathérapie et Estelle Isidor, guide-conférencière spécialisée en Sophro Nature®.
Lors de cette balade à proximité d’Omaha Beach, observez différemment votre environnement en redécouvrant vos sens, en faisant connaissance avec les plantes que vous rencontrez tout en apprenant de multiples astuces pour leur utilisation au quotidien !
Une expérience à vivre sans hésiter !
Prévoir chaussures de marche, vêtements de pluie, de quoi s’hydrater,.
Sur réservation, 48h maximum avant la date de départ.
Départ assuré 4 adultes minimum. Accessible à partir de 12 ans
Annulation possible (météo défavorable, impossibilité de la part d’une des intervenantes)
(5km/2h) – Niveau2
Le Cavey Le Cavey COLLEVILLE-SUR-MER Colleville-sur-Mer 14710 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0603954869 »}, {« type »: « email », « value »: « evasionsnormandie@gmail.com »}]
Venez participer à une découverte des plantes en pleine conscience !
À voir aussi à Colleville-sur-Mer (Calvados)
- Overlord Historical Days Overlord Museum Colleville-sur-Mer 4 juin 2026
- Village d’exposants des Overlord Historical Days Overlord Museum Colleville-sur-Mer 4 juin 2026
- Démonstrations dynamiques de véhicules Lotissement Omaha Center Colleville-sur-Mer 5 juin 2026
- Exposition temporaire Histoire Partagée, mémoires partagées Overlord Museum Colleville-sur-Mer 5 juin 2026
- MVCG LIBERTY CONVOY 2026 Overlord Museum Colleville-sur-Mer 6 juin 2026