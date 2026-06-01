Secrets de nature : balade bota sophro bord de mer, Le Cavey, Colleville-sur-Mer

Secrets de nature : balade bota sophro bord de mer Dimanche 28 juin, 10h00 Le Cavey Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T12:00:00+02:00

Et si vous vous laissiez emporter par l’enthousiasme et l’expertise de 2 professionnelles amoureuses de la nature : Estelle, Mavoka-Isana, botaniste et conseillère en phyto-aromathérapie et Estelle Isidor, guide-conférencière spécialisée en Sophro Nature®.

Lors de cette balade à proximité d’Omaha Beach, observez différemment votre environnement en redécouvrant vos sens, en faisant connaissance avec les plantes que vous rencontrez tout en apprenant de multiples astuces pour leur utilisation au quotidien !

Une expérience à vivre sans hésiter !

Prévoir chaussures de marche, vêtements de pluie, de quoi s’hydrater,.

Sur réservation, 48h maximum avant la date de départ.

Départ assuré 4 adultes minimum. Accessible à partir de 12 ans

Annulation possible (météo défavorable, impossibilité de la part d’une des intervenantes)

(5km/2h) – Niveau2

Le Cavey Le Cavey COLLEVILLE-SUR-MER Colleville-sur-Mer 14710 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0603954869 »}, {« type »: « email », « value »: « evasionsnormandie@gmail.com »}]

Venez participer à une découverte des plantes en pleine conscience !