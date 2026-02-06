Secrets de Pays Découverte d’un patrimoine industriel Les fours à chaux La Chaussée

Secrets de Pays Découverte d’un patrimoine industriel Les fours à chaux

Renoue La Chaussée Vienne

Début : 2026-10-24

fin : 2026-10-24

2026-10-24

Partez à la découverte de deux anciens fours à chaux à tuiles et à briques, situés aux Chauleries et Renoué, témoignage d’une activité artisanale et industrielle aujourd’hui disparue mais essentielle à l’histoire du territoire.

Cette visite permettra d’explorer les deux derniers fours artisanaux du Nord-Vienne, lieux exceptionnellement ouverts au public, et de comprendre le rôle des fours à chaux dans la production de matériaux indispensables à la construction et à l’agriculture. Les participants pourront appréhender le fonctionnement de ces installations, leur intégration dans le paysage et leur importance économique et sociale à l’échelle locale.

La découverte sera conduite par François Peyrat, spécialiste de la terre et de son artisanat, Jacques Albert, historien Loudunais et fils de l’un des tous derniers challiers du Nord-Vienne, ainsi que Vincent Aguillon animateur patrimoine. .

Renoue La Chaussée 86330 Vienne Nouvelle-Aquitaine

