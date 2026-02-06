Secrets de Pays Entre pierre et sources

Verrue Vienne

Découverte d’un patrimoine matériel et immatériel, animée par Damien Fanchon, tailleur de pierre, sculpteur à Verrue, qui partagera son métier, les techniques de la taille de pierre et le lien étroit entre la pierre et l’architecture locale.

La visite se poursuivra avec Guillaume Billon, sourcier, qui évoquera les sources du territoire, leurs légendes, croyances et usages à travers le temps.

Déambulation autour d’une source, et des réseaux hydrologiques. .

