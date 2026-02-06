Secrets de pays La Grimaudière Redécouverte de l’église Notre-Dame d’Or et ses trésors Église La Grimaudière

Secrets de pays La Grimaudière Redécouverte de l’église Notre-Dame d’Or et ses trésors

Église 5 Route de la Grimaudière La Grimaudière Vienne

Fraichement restaurée l’église de Notre-Dame d’or dévoile de manière inédite ses trésors, des objets de l’âge du bronze seront visibles) Cette visite propose un regard renouvelé sur un édifice emblématique du village, son histoire et ses richesses patrimoniales.

La première partie de la visite sera consacrée à l’église Notre-Dame d’Or, à son architecture et à son histoire, ainsi qu’à la découverte de son trésor. La visite sera animée par Stéphanie Cadars, de l’UDAP 86, avec la participation de Monsieur Vincent Vieweger, restaurateur de l’église, qui apportera son éclairage sur les travaux de restauration et la mise en valeur de l’édifice.

La visite se poursuivra par la découverte de l’église de La Grimaudière, avant de s’ouvrir découverte exceptionnelle de la source du village, classée Monument historique, ainsi qu’une présentation du noyer, partie animée par Vincent Aguillon, animateur .

