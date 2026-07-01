Informations pratiques

Souzay-Champigny

Secrets de troglos à Souzay

Souzay-Champigny Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 19:00:00

fin : 2026-07-14 21:30:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-08-04 2026-08-25 2026-09-01

Lors d’une balade crépusculaire, découvrez les secrets des insolites troglodytes du Saumurois.

Les bénévoles de l’association vous y attendent pour vous guider dans ces labyrinthes époustouflants.

L’originalité de ces balades repose sur la générosité de propriétaires passionnés qui acceptent, le temps d’une visite, d’ouvrir les portes de lieux habituellement fermés au public. Caves, habitats troglodytiques, galeries anciennes, curiosités géologiques ou aménagements insolites chaque balade est une occasion unique de découvrir l’envers du décor et de mieux comprendre l’histoire de ces lieux hors du commun.

Au-delà des pierres et des cavités, ce sont aussi des rencontres humaines qui vont sont proposées. Chaque propriétaire partage son expérience, son histoire et son regard sur ce patrimoine exceptionnel qu’il préserve et fait vivre au quotidien.

Que vous soyez passionné de troglodytes, amateur de patrimoine ou simplement curieux, ces balades vous offrent une immersion privilégiée dans un univers méconnu et fascinant.

PRECISIONS HORAIRES

Mardi 14 juillet 2026 de 19h à 21h30.

Mardi 4 août 2026 de 19h à 21h30.

Mardi 25 août 2026 de 19h à 21h30.

Mardi 1er septembre 2026 de 19h à 21h30. .

Souzay-Champigny 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 67 13 12 carrefourdestroglodytes@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take a twilight stroll and discover the secrets of the Saumur region’s unusual troglodytes.

L’événement Secrets de troglos à Souzay Souzay-Champigny a été mis à jour le 2026-07-02 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME