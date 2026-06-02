Vignobles en scène au Clos des Cordeliers Chronique millésimée Souzay-Champigny

Souzay-Champigny

Vignobles en scène au Clos des Cordeliers Chronique millésimée

Chemin des cordeliers Souzay-Champigny Maine-et-Loire

Tarif : 24.5 – 24.5 – 24.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-16

Vignobles en scène animation immersive.

Le temps de quelques heures, laissez-vous porter par le goût du vrai et la force d’un lieu chargé d’histoire.

Au cœur du Saumurois, sur le mythique Clos des Cordeliers, Marie-Françoise RATRON perpétue avec passion l’art de la vigne et du vin sur ce terroir d’exception transmis de génération en génération.

Accueillis par l’équipe du domaine, vous découvrirez des vins sincères, précis et profondément expressifs, véritables reflets de leur origine.

EXCLUSIF Voyage dans le temps

Une dégustation rare vous mènera à travers plusieurs décennies de Cabernet Franc, révélant toute la richesse et l’évolution de ce cépage emblématique.

De 1985 à aujourd’hui, partez pour une exploration sensorielle unique à travers 40 ans de Saumur-Champigny, au cœur d’un domaine familial où savoir-faire et transmission façonnent chaque millésime.

Au programme

– Balade commentée dans les vignes autour du domaine

– Découverte du chai de vinification et de l’ancienne cave

– Dégustation verticale exceptionnelle de 6 cuvées millésimes 1985 à 2025 40 ans d’histoire en bouteille

Une expérience rare, authentique et immersive au cœur d’un grand terroir.

PRECISIONS HORAIRES

Du vendredi 16 au dimanche 18 octobre 2026 le vendredi à 14h, le samedi à 14h et le dimanche à 10h. .

Chemin des cordeliers Souzay-Champigny 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 95 48 animations@clos-des-cordeliers.com

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English :

Vignobles en scène immersive animation.

For a few hours, let yourself be carried away by the taste of the real thing and the power of a place steeped in history.

L’événement Vignobles en scène au Clos des Cordeliers Chronique millésimée Souzay-Champigny a été mis à jour le 2026-06-02 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME