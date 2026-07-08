Informations pratiques

Souzay-Champigny

Souzay-Champigny Food Trucks Festival

Rue des Ducs d’Anjou Souzay-Champigny Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-05

Round 2 ! C’est reparti pour une nouvelle édition du Souzay-Champigny Food Trucks Festival !

Food Trucks, musique… La cale de Loire est à nouveau en fête à Souzay-Champigny !

Fort de son succès l’année dernière, la mairie de Souzay-Champigny organise la seconde édition du Souzay-Champigny Food Trucks Festival !

Une dizaine de food trucks sont présents sur la cale de Loire et ravivent les papilles du public avec une variété de mets culinaires hamburgers, pizzas, galettes bretonnes, spécialité réunionnaise et autres cuisines du monde… il y en a pour tous les goûts ! La musique est également de la partie avec différents groupes qui se produisent sur scène.

Une buvette sera également sur place ainsi qu’un jeu gonflable pour les enfants.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 5 au dimanche 6 septembre 2026 le samedi de 11h à 23h. Le dimanche de 11h à 18h. .

Rue des Ducs d’Anjou Souzay-Champigny 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 14 16 souzay.champigny@wanadoo.fr

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English :

Round 2! It’s time for another edition of the Souzay-Champigny Food Trucks Festival!

Food trucks, music… The Loire River embankment is once again the scene of a festival in Souzay-Champigny!

L’événement Souzay-Champigny Food Trucks Festival Souzay-Champigny a été mis à jour le 2026-07-08 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME