Instants Musicaux en Lieux Insolites Les Zazoux Souzay Souzay-Champigny

Informations pratiques

Souzay-Champigny

Instants Musicaux en Lieux Insolites Les Zazoux

Souzay En face de la mairie, en contrebas du parking Souzay-Champigny Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25 23:00:00

Date(s) :

2026-07-25

L’association Ligériens de cœur vous invite à ce spectacle participatif dans l’esprit guinguette.

Les Zazoux ressuscitent l’esprit guinguette avec une énergie frénétique et un sens du burlesque revigorant !

Au chant et à la manivelle, la grande chanteuse Mlle Agatha, accompagnée de son abracadabrantesque musicien chanteur Casimir, nous offrent un spectacle participatif.

Vente de fouées et boissons sur place.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 25 juillet 2026 de 19h à 23h. .

Souzay En face de la mairie, en contrebas du parking Souzay-Champigny 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 81 87 12 20 imli@ligeriensdecoeur.fr

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English :

The Lig%E9riens de c?ur association invites you to this interactive show in the spirit of a guinguette.

L’événement Instants Musicaux en Lieux Insolites Les Zazoux Souzay-Champigny a été mis à jour le 2026-07-15 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME