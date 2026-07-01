Instants Musicaux en Lieux Insolites Les Zazoux Souzay Souzay-Champigny
samedi 25 juillet 2026 · Souzay · Souzay-Champigny
Informations pratiques
Souzay-Champigny
Instants Musicaux en Lieux Insolites Les Zazoux
Souzay En face de la mairie, en contrebas du parking Souzay-Champigny Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25 23:00:00
Date(s) :
2026-07-25
L’association Ligériens de cœur vous invite à ce spectacle participatif dans l’esprit guinguette.
Les Zazoux ressuscitent l’esprit guinguette avec une énergie frénétique et un sens du burlesque revigorant !
Au chant et à la manivelle, la grande chanteuse Mlle Agatha, accompagnée de son abracadabrantesque musicien chanteur Casimir, nous offrent un spectacle participatif.
Vente de fouées et boissons sur place.
PRECISIONS HORAIRES
Samedi 25 juillet 2026 de 19h à 23h. .
Souzay En face de la mairie, en contrebas du parking Souzay-Champigny 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 81 87 12 20 imli@ligeriensdecoeur.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Lig%E9riens de c?ur association invites you to this interactive show in the spirit of a guinguette.
L’événement Instants Musicaux en Lieux Insolites Les Zazoux Souzay-Champigny a été mis à jour le 2026-07-15 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
À voir aussi à Souzay-Champigny (Maine-et-Loire)
- Souzay-Champigny Food Trucks Festival Souzay-Champigny 5 septembre 2026
- Vide-greniers d’automne Souzay-Champigny 11 octobre 2026
- Vignobles en scène au Clos des Cordeliers Chronique millésimée Souzay-Champigny 16 octobre 2026