Secrets de villages Villelongue au fil de l’eau et de légendes VILLELONGUE Villelongue

Villelongue

Secrets de villages Villelongue au fil de l’eau et de légendes

VILLELONGUE RDV sur le parking de la salle des fêtes Villelongue Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 17:00:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Le long du ruisseau Isaby, l’histoire des moulins et d’un monastère du Lavedan flirte avec monstre et saints.

Balade familiale et culturelle animée par une guide conférencière.

Réservation en ligne ou dans les Offices de Tourisme des Vallées de Gavarnie. .

VILLELONGUE RDV sur le parking de la salle des fêtes Villelongue 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 00 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Along the Isaby stream, the history of mills and a Lavedan monastery flirts with monsters and saints.

L’événement Secrets de villages Villelongue au fil de l’eau et de légendes Villelongue a été mis à jour le 2026-04-17 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65