Secrets de villages Villelongue au fil de l’eau et de légendes VILLELONGUE Villelongue
Secrets de villages Villelongue au fil de l’eau et de légendes VILLELONGUE Villelongue lundi 10 août 2026.
Villelongue
Secrets de villages Villelongue au fil de l’eau et de légendes
VILLELONGUE RDV sur le parking de la salle des fêtes Villelongue Hautes-Pyrénées
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 17:00:00
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
Le long du ruisseau Isaby, l’histoire des moulins et d’un monastère du Lavedan flirte avec monstre et saints.
Balade familiale et culturelle animée par une guide conférencière.
Réservation en ligne ou dans les Offices de Tourisme des Vallées de Gavarnie. .
VILLELONGUE RDV sur le parking de la salle des fêtes Villelongue 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 00 25
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English :
Along the Isaby stream, the history of mills and a Lavedan monastery flirts with monsters and saints.
L’événement Secrets de villages Villelongue au fil de l’eau et de légendes Villelongue a été mis à jour le 2026-04-17 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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