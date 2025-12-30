SECRET(S) MEDICAL AMPHITEA Angers

SECRET(S) MEDICAL Début : 2027-01-30 à 20:00. Tarif : – euros.

K PRODUCTION PRESENTE EN ACCORD AVEC KI M’AIME ME SUIVE ET RED VELVET : SECRET(S) MEDICALPour la toute première fois au théâtre, Michel Cymes monte sur lesplanches dans une comédie inédite et féroce sur le milieu médical …Quatre amis, anciens de la fac de médecine, se retrouvent comme à leurhabitude chez André, leur resto favori.Mais la soirée tourne court quand le psy du groupe fait une révélationfracassante : son patient, un politicien très controversé, est en lice pour laPrésidentielle !Dès lors, l’amitié se fissure, les secrets se dévoilent et les compromiss’entrechoquent face à un dilemme crucial : faut-il briser le secretprofessionnel pour le bien commun ?Attendez-vous à un dîner explosif !

AMPHITEA PARC DES EXPOS. ROUTE DE PARIS 49000 Angers 49